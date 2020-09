Volkswagen Golf Variant, a carrinha mais espaço e atributos tecnológicos

By Guilherme André on 9 Setembro, 2020

































Era uma questão de tempo até a Volkswagen apresentar a Golf Variant, a versão carrinha do hatchback alemão. Para além da variante base, vai ter, igualmente, uma variante Alltrack para quem precisa de uma carrinha ligeiramente mais aventureira. Começando pelo exterior, a Volkswagen realizou um aumento de dimensões. De facto, para além de mais comprida (4,63 metros), tem também uma maior distância entre eixos (2,68 metros). Assim, é no interior que este aumento tem influência ao garantir mais 38 mm de espaço para pernas na segunda fila de bancos.

Relativamente ao visual, está muito semelhante ao Golf hatchback tanto na dianteira como na traseira. Para além disso, as fotos deste artigo remetem para uma variante R-Line que garante para-choques mais desportivos à carrinha.

Passando para o interior, mantém as semelhanças com a variante hatchback, principalmente na tecnologia. A bagageira ganha seis litros face à antecessora para um novo total de 611 litros, valor esse que pode chegar aos 1642 litros com o rebatimento dos bancos traseiros. Destaque para a inclusão de soluções a pensar nas famílias como ganchos para o transporte de sacos e duas tomadas de 12 e 230V.

A nova carrinha da Volkswagen vai continuar a ter opções Diesel e gasolina e ainda uma alternativa mild hybrid de 48V. Esta gama de motorizações vai desde os 110 cavalos aos 150, tal como no Golf hatchback. Por fim, de referir que a Volkswagen está a preparar uma variante desportiva R com 333 cavalos, mas que só será apresentada numa segunda fase de lançamento. A chegada ao mercado europeu está prevista para 2021.

