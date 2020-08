Volkswagen ID.3 supera em mais de 100 quilómetros a autonomia anunciada

By Guilherme André on 26 Agosto, 2020

Quando se fala de veículos elétricos, um dos pontos de maior interesse são os valores de autonomia. De facto, continua a ser um dos grandes entraves na compra de um carro elétrico. Mas será que ainda é mesmo assim? Se por um lado os Tesla continuam numa “liga à parte”, parece que existem cada vez mais concorrentes próximos dos valores praticados pela marca norte-americana. Um dos mais recentes é o Volkswagen ID.3, o primeiro elétrico da marca alemã no mercado. Oficialmente, o ID.3, na variante 1st Pro Performance regista uma autonomia de 420 quilómetros (WLTP), contudo, a Volkswagen deu conta de um novo recorde bem superior.

Felix Egolf decidiu conduzir desde Zwickau até Schaffhausen com um simples carregamento. O suíço realizou um total de 531 km, valor esse que supera em mais de 100 quilómetros a autonomia anunciada. De acordo com a marca alemã, a viagem de nove horas foi feita 44% em autoestrada e 56% em estradas regionais, tudo isto a uma velocidade média de 56 km/h. De referir que a variante que conquistou este recorde tem uma bateria de 58 kWh e 204 cavalos.

