Volkswagen ID.4, o SUV elétrico com mais de 500 km de autonomia

By Guilherme André on 25 Setembro, 2020





























Depois de vários teasers, a Volkswagen revelou, finalmente, o ID.4. O SUV elétrico, que chega ao mercado europeu no final de 2020, mede mais de 4,5 metros de comprimento, 1,8 m de largura e 1,6 m de altura. No exterior, o visual é diferente dos SUV atuais da marca alemã, mais aproximado com o “primo elétrico” ID.3. Assim, recebe a iluminação Matrix LED (opcional) na dianteira, enquanto atrás tem uma assinatura de luzes em 3D. Sendo um elétrico, a marca alemã apostou forte na aerodinâmica (coeficiente de 0,28), com o objetivo de o tornar eficiente.

No interior, a tecnologia é em tudo semelhante ao ID.3. Assim, está equipado com um painel de instrumentos digital de 5,3 polegadas que surge atrás do volante. Já ao centro do tablier surge o ecrã de 10 polegadas (12 polegadas em opcional), onde são transmitidas as informações do sistema de infotainment “Discover Pro”. No que diz respeito a espaço, o ID.4 tem uma bagageira com 543 litros, expansível até 1575 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Na cada vez mais tradicional versão de lançamento, denominado ID.4 1ST Max, a Volkswagen equipa o ID.4 com uma bateria de 77 kWh que permite uma autonomia de 520 km com um único carregamento. O propulsor elétrico está montado no eixo traseiro e garante 204 cv de potência e 310 Nm de binário às rodas traseiras. Assim, o SUV elétrico acelera dos 0 aos 100 km/h em 8,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 160 km/h.

