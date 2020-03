Volkswagen lança T-Roc Cabrio em Portugal a partir de 32.750€

By José Manuel Costa on 10 Março, 2020









Inédito, o T-Cabrio chegou a Portugal com uma gama composta por três modelos, todos a gasolina e preços entre os 32.750 e os 43.030 euros.

O novo T-Roc vai chegar a meio do segundo semestre com o motor 1.0 TSI Style com 115 CV e preço de 32.750 euros, o 1.5 TSI 150 CV Style por 35.750 e o mesmo motor com acabamento R-Line custa 43.030 euros.

Para a Volkswagen, o T-Roc é uma promessa de “céu aberto”, ou como diz a marca alemã, uma lufada de ar fresco no segmento SUV ao ser o primeiro no segmento a ter estas características.

O estilo não tem muitas diferenças para o T-Roc de cinco portas, sendo a maior diferença a supressão de duas portas e do tejadilho. O carro passa a ser um 2+2 tendo 4,27 metros de comprimento, distancia entre eixos é de 2,63 metros e a altura de 1,52 metros. A capota é em lona de três camadas, tem acionamento elétrico e a abertura (demora 9 segundos) e fecho (1 segundos) pode ser feita até aos 30 km/h.

Quando aberta, a capota dobra-se em Z e fica atrás dos bancos traseiros e num compartimento por cima da bagageira. A estrutura implementada na capota impede que esta faça o “efeito balão” típico dos descapotáveis e o sistema tem possibilidade de abertura e fecho remoto a 1,5 metros de distância. Há opção de um corta vento.

