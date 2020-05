Volkswagen Nivus é a versão coupé do T-Cross para o mercado sul americano

By José Manuel Costa on 29 Maio, 2020















































Para já é lançado no Brasil, mas a VW promete que o carro vai aparecer em alguns mercados europeus.

Chama-se Nivus e está destinado aos mercados Sul Americanos e para o México, tendo um carácter peculiar, posicionando-se no mesmo patamar do T-Cross na Europa. A diferença entre os dois é feita pela forma da parte traseira da carroçaria, uma espécie de coupé, sendo ligeiramente maior e mais largo, tendo como plataforma a MQB A0 do SUV vendido na India, o Taigun, revelado no início de 2020.

O carro tem um novo sistema de info entretenimento chamado Volks Play, comandado através de um ecrã de 10 polegadas de elevada definição, sendo muito semelhante ao que é usado pela marca na Europa. Diz a VW que é um sistema com elevada durabilidade e… resistente à água!

Esta situação não é inédita, pois na América do Sul é muito importante a fiabilidade devido ao clima e às estradas. O Nivus é o primeiro carro da VW no Brasil com cruise control adaptativo e travagem autónoma de emergência. Mas há mais: acesso e arranque mãos livres, seis airbags, detetor de cansaço do condutor e um painel de instrumentos digital, o primeiro no segmento no mercado brasileiro.

O carro vai estar à venda no mês de julho em todos os mercados sul americanos, sendo ainda pouco claro em que países do Velho Continente, sendo que a utilização da plataforma MQB A0 para países emergentes possa complicar a sua chegada à Europa Ocidental. Mas o carro tem tudo para ser um sucesso e acreditamos que a VW estará a pensar em dar ao T-Cross ou ao T-Roc, uma versão coupé.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI