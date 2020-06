Volkswagen recomeçou as entregas do Golf depois de resolver o problema de software

By José Manuel Costa on 5 Junho, 2020

Ao que parece, a atualização de software introduzida pela Volkswagen resolveu as questões com a chama de emergência, as entregas foram retomadas e os modelos já entregues vão ser atualizados.

O problema estava centrado no sistema automático de chamada de emergência (eCall) que não funcionava de forma correta e poderia não funcionar em caso de incidente. A VW diz que a atualização feita resolver o problema e que esta será instalada em todos os Golf a serem entregues e nos modelos já vendidos através de uma chamada á oficina voluntária para receber a atualização.

Alguns rumores dizem que não é só o Golf que está afetado, também o Skoda Octavia tem o mesmo problema, mas para felicidade da casa checa, ainda não foi entregue nenhum carro pelo que o problema não se coloca.

