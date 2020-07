Volkswagen Tiguan vai ter versão coupé que chega á Europa em 2021

By José Manuel Costa on 22 Julho, 2020







Os nossos camaradas do sítio chinês Autohome.com revelaram imagens e detalhes do novo Tiguan coupé que deverá chegar á Europa em 2021 com o nome Tiguan X.

As imagens mostram a versão coupé do SUV mais vendido na Europa, já com as mais recentes alterações introduzidas pela renovação promovida pela VW. A frente é muito semelhante ao que vemos, agora, no Tiguan, enquanto que na traseira a demarcação é evidente com um barra luminosa a ligar os farolins onde, curiosamente, se lê o nome do carro: Tiguan X. Este será o nome do modelo na China, esperasse que seja o mesmo no Velho Continente.

Curiosamente (ou talvez não), o Tiguan X será o maior dos SUV da casa alemã, pois a base será a mesma do Tiguan Allspace, ou seja, tem uma distância entre eixos de 2,79 metros. Segundo as informações do sítio chinês, obtidas junto do ministério da indústria chinês, o Tiguan X terá 4,76 metros de comprimento e 1,86 metros de largura. Ou seja, será maior que o Allspace (4,7 metros de comprimento, enquanto o Tiguan tem 4,49 metros).

Mecanicamente, o Tiguan X decalcará a gama usada no SUV da Volkswagen, com a adição de versões híbridas e híbridas Plug In, nomeadamente, a que foi adicionada à nova gama do Tiguan. Chama-se e-Hybrid, tem tração integral e uma potência de 245 CV, aliado a um motor elétrico alimentado por uma bateria de 13 kWh e uma autonomia 100% elétrica de 50 km. O Tiguan X não deverá chegar ao Velho Continente antes de 2021, caso a VW confirme a sua comercialização.

