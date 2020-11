Volkswagen vai investir numa nova linha de produção de motores no México

By Guilherme André on 13 Novembro, 2020

A Volkswagen anunciou um investimento de 233,5 milhões de dólares (cerca de 197,4 milhões de euros) numa nova linha de produção na fábrica sediada no México. De acordo com Christopher Glover, vice-presidente executivo da produção e logísticas, este investimento vai melhorar a capacidade de produção da fábrica em 75%. Quanto ao motor, será produzido o EA211, um bloco quatro cilindros TSI a gasolina.

“A Volkswagen encontrou em Guanajuato terreno fértil para a nova geração de desenvolvimento económico”, acrescenta Steffen Reiche, presidente do conselho executivo da Volkswagen México. Ainda ao nível político, não é de estranhar que este anúncio tenha surgido após a eleição de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos da América. Isto porque, Trump já tinha anunciado que ia punir os fabricantes de automóveis que recorressem à capacidade de produção mais barata do México.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI