Volkswagen vai substituir veículos a combustão por elétricos em ilha grega

By Guilherme André on 6 Novembro, 2020

A Volkswagen anunciou a concretização de um acordo com o Governo grego para a transformar de Astypalea numa ilha sustentável. Para tal, o fabricante alemão compromete-se a retirar veículos a combustão e trocá-los por veículos 100% elétricos. O principal objetivo é tornar Astypalea numa “ilha verde” e autossuficiente ao nível energético. Por outro lado, o Governo grego vai ter como principal função trocar os geradores movidos a combustíveis fósseis por tecnologias mais recentes com energias renováveis.

Com este tipo de investidas, a Volkswagen pretende, igualmente, reduzir a média de emissões CO2 para cumprir os limites impostos pela União Europeia. Este projeto representa um investimento de 10 milhões de dólares (8,4 milhões de euros, aproximadamente) e o acordo tem um prazo de seis anos. Mais do que substituição de veículos a combustão por elétricos, a ilha também poderá servir para “experiências” em novos modelos ou tecnologias, como por exemplo, condução autónoma. Quanto a postos de carregamento, o comunicado fala de um total de 230 postos novos. Por fim, de referir que os incentivos à mudança de veículo são feitos pela Volkswagen.

Fonte: Volkswagen

