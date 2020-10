Volvo Car Portugal adere ao Pacto de Mobilidade para Lisboa

By João Isaac on 8 Outubro, 2020

A Volvo Car Portugal comunicou a sua adesão ao Pacto de Mobilidade Empresarial para a cidade de Lisboa. Este é um compromisso promovido pelo BCSD Portugal, pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo World Business Council for Sustainable Development e por um conjunto de mais de 80 empresas e outras instituições nacionais.

O objetivo da iniciativa é claro, contribuir para uma mobilidade mais sustentável na capital, através de medidas que promovam a mobilidade urbana criando condições para a adoção de novos comportamentos e de novas soluções pelas empresas e respetivos colaboradores, bem como levando estas medidas a fornecedores e clientes.

Este conjunto de entidades compromete-se, assim, a aderir a medidas que possibilitem à cidade de Lisboa ter um sistema de mobilidade mais seguro, acessível, ecológico e eficiente.

“A descarbonização apresenta-se como o maior desafio da nossa geração. Necessitamos reduzir as nossas emissões e tornar todos os tipos de transporte mais sustentáveis. Todos os dias contam e todas as ações são importantes”, Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal Lisboa.

A Volvo Portugal tem sido um exemplo na redução do seu impacto ambiental, tendo sido pioneira na remoção de plásticos de uso único nas suas rotinas de escritório e cantina, bem como nos eventos nacionais que organiza. Para além disso organizou igualmente ações de limpeza de praias e substituiu toda a frota de veículos de colaboradores por outras com tecnologia híbrida plug-in.

“ É com entusiasmo que aderimos ao Pacto de Mobilidade que, para a Volvo, surge de uma forma natural. Temos atualmente um dos mais ambiciosos planos ambientais da indústria automóvel onde o objetivo principal é ter um impacto climático neutro em 2040. As nossas metas estão bem definidas, recordamos que fomos mesmo o primeiro construtor automóvel mundial, entre os tradicionais, a assumir o compromisso com a eletrificação e a colocá-lo no centro das suas operações”, Aira de Mello, Diretora de Marketing e Comunicação da Volvo Car Portugal.

