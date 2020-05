Volvo já começou a limitar a velocidade dos seus modelos a 180 km/h

By José Manuel Costa on 20 Maio, 2020

Promessa feita, promessa cumprida: a Volvo já está a limitar a velocidade máxima dos seus modelos aos 180 km/h.

A ideia não é limitar ninguém, mas ajudar os condutores a serem melhores. Esta limitação de velocidade faz parte de um amplo plano para ajudar a reduzir os acidentes e levar as mortes da sinistralidade automóvel ao nível zero. Assim, os modelos da Volvo vão ter a velocidade limitada aos 180 km/h. Além disso, todos os Volvo vão passar a ter uma nova função chamada “Care Key”, que permite ao condutor escolher limites de velocidade adicionais entre os 50 e os 180 km/h e quando empresta o carro impedir que a pessoa que o conduza possa exceder a velocidade escolhida.

A questão que se levanta é a seguinte: porque é que a velocidade máxima é de 180 km/h, claramente acima dos limites de velocidade da maioria dos países? “Decidimos que não há razões para andar acima dos 180 km/h. Vai deixar de haver excesso de velocidade? Não, claro que não, mas é uma limitação que vai lançar a discussão sobre os limites de velocidade, sobre a própria velocidade e depois, queremos mostrar que levamos a sério as questões de segurança” refere Malin Ekholm, responsável pela Volvo Cars Safety Center.

E não se pense que é um problema esta limitação, pois segundo aquele responsável, “os nossos clientes têm sido apoiantes da nossa decisão. Estou muito satisfeito que a maioria das pessoas tenham aceite a nossa decisão, dizendo que estamos a fazer alguma coisa ao falar sobre o assunto e, sobretudo, tomado decisões.”

