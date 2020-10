Volvo lança campanha “Mais um milhão” focada na segurança

By João Isaac on 19 Outubro, 2020

A Volvo Car Portugal lançou recentemente a nova campanha “Mais um milhão” reforçando a aposta da marca no campo da segurança automóvel. A marca sueca foi alvo de críticas na década de 1950 aquando da introdução do cinto de segurança de três pontos e, mais tarde, quando a sua utilização passou a ser obrigatória em muitos dos países ocidentais.

Comentários como “ideia parva” e um “atentado à liberdade individual” são hoje ainda mais injustificados, depois de, estima-se, a tecnologia do cinto de segurança de três pontos já ter salvo mais de um milhão de vidas.

Atualmente, a Volvo continua focada em reduzir os efeitos de potenciais acidentes de viação, introduzindo novas medidas e tecnologia para o conseguir. São disso exemplo a limitação a 180 km/h dos seus automóveis novos, bem como a introdução de câmaras no habitáculo para monitorização da atenção do condutor, esta última, a ser implementada em breve.

