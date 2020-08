Volvo lança campanha nas redes sociais sob o tema “Nunca o verão foi tão importante”

By José Manuel Costa on 4 Agosto, 2020

Destinada exclusivamente às redes sociais, esta campanha fala deste verão diferente no tempo estranho que vivemos, um tempo em que reaprendemos a dar valor às pequenas coisas da vida, ao estarmos juntos e aos recantos únicos que temos no país.

O automóvel, as viagens em família e a segurança desempenham, mais do que nunca um papel fundamental. Após meses confinados temos sede de experiências, de sair, de sentir o sol na pele e o ar no rosto, de estarmos com quem mais gostamos, de irmos aonde nunca tivemos tempo… sempre em segurança.

A trilha sonora que acompanha o filme é a versão Born To Be Wild de Natalie Taylor que se enquadra na perfeição, um grito de liberdade que estimula a evasão, a vontade de conhecer novos caminhos e novos destinos dos quais estivemos, por tanto, tempo privados.



