Volvo oferece sistema “Air Quality” que permite controlar os níveis de PM2.5

By José Manuel Costa on 25 Maio, 2020

Este sistema é uma atualização do existente “Volvo Clean Air” e permite um maior controlo dos poluentes que entram no carro.

O novo sistema, permite reduzir ou eliminar de forma eficiente os níveis de PM 2,5 (poluente atmosférico constituído por partículas finas que são prejudiciais à saúde) no interior do automóvel.

Esta estreia mundial da Volvo possui um purificador de ar avançado capaz de neutralizar as partículas do ar nocivo que entram no veículo, de forma a que sejam capturadas num filtro evitando que entrem no interior do automóvel.

Dentro do habitáculo, os níveis de partículas PM 2,5 são constantemente monitorizados por um sensor ótico e apresentado no mostrador central permitindo que o ar que se respira no interior seja sempre o mais limpo e saudável possível.

O condutor poderá ativar esta tecnologia também através da aplicação Volvo On Call, permitindo consultar a qualidade do ar no interior antes de entrar no seu Volvo. O sistema Air Quality Volvo está, para já, disponível nos modelos da gama 90 e 60.

