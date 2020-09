Volvo P1800 está de volta com mais de 400 cavalos!

O Volvo P1800 é um dos clássicos suecos mais adorados de sempre. O estilo coupé é muito procurado por amantes de clássicos de todo o mundo. Mas e se existe uma recriação moderna? Foi o que a Cyan decidiu fazer ao criar um Volvo P1800 exatamente igual ao antigo dos anos 60. Ainda assim, a rigidez estrutural foi altamente reforçada com tecnologias atuais e o peso é de apenas 990 kg. Isto é acompanhado por uma nova suspensão os travões foram melhorados, porém, decidiram não instalar assistentes ou ABS, tudo como antigamente.

Tudo isto é acompanhado por um motor quatro cilindros 2.0 litros turbo que debita mais de 400 cavalos de potência e 455 Nm de binário. Este bloco é derivado do Volvo S60 TC1 de corrida e, por isso, o redline é às 7700 RPM. Se ficou interessado saiba que este “neo-clássico” não é um simples one-off. No comunicado, a Cyan afirma que preço e especificações individuais estão disponíveis para potenciais compradores.

“As afinações do carro não estão apontadas para realizar voltas rápidas, mas sim para tornar a experiência de condução o mais excitante possível. Eu sinto o meu sorriso a aumentar de cada vez que eu controlo o ângulo de drift do carro durante uma longa curva”, refere Thed Björk, piloto de desenvolvimento da Cyan Racing.

