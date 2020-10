Volvo regista patente de inovador volante

By João Isaac on 8 Outubro, 2020

A Volvo registou a patente de um recente desenvolvimento em que tem vindo a trabalhar. Trata-se de um volante móvel, da esquerda para a direita, e vice-versa, obviamente, ao longo do tablier. Esta tecnologia coloca igualmente o painel de instrumentos, solidário com o movimento do volante, “sobre carris”, solução que permite movê-los de um lado para o outro.

Esta solução recorre também à tecnologia drive by wire, ou seja, não há qualquer ligação mecânica entre o volante e as rodas. Caso esta tecnologia avance, poderá possibilitar à marca sueca uma superior capacidade de produção, fabricando automóveis que podem ser vendidos quer em mercados onde se conduza à esquerda do habitáculo, quer noutros onde isso se faça à direita. Os condutores Volvo poderiam até, hipoteticamente, conduzir ao centro, como de se um McLaren F1 ou Speedtail se tratasse.

Relativamente aos pedais, a Volvo prescinde da configuração habitual e sugere no seu lugar a aplicação de zonas sensíveis à pressão dos pés que poderiam ser colocadas de ambos os lados do habitáculo. Estes sensores só estariam ativos quando o volante estivesse colocado do seu lado. Quanto à aplicação desta tecnologia em modelos futuros, a Volvo não adiantou qualquer informação.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI