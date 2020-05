Volvo XC40 com hibridização suave chega a Portugal a partir de 46.538€

By José Manuel Costa on 12 Maio, 2020

O XC40 “Mild Hybrid” chega ao mercado nacional, completando a oferta da Volvo no segmento dos SUV eletrificados.

O novo modelo chega em três versões diferentes: Momentum Plus, Inscription e R-Design e tem como base a motorização B4 a gasolina com caixa automática. A versão B5 com motor a gasolina e caixa automática só está disponível nos dois níveis de topo.

O sistema “mild hybrid”, para além do motor a combustão tradicional, possuem uma motorização elétrica de 48 volts que interage com o sistema de recuperação de energia do automóvel reduzindo o consumo de combustível e as emissões recuperando energia cinética nas travagens. O XC40 híbrido está disponível a partir dos 46.538 euros.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI