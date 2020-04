Volvo XC40 foi eleito o carro mais fiável no Reino Unido

By José Manuel Costa on 27 Abril, 2020

Os nossos camaradas da revista britânica Auto Express, atribuíram o título de carro mais fiável do Reino Unido ao Volvo XC40.

Este prémio é resultado de um inquérito anual que a revista realiza junto de milhares de proprietários atuais de automóveis que se encontram à venda no mercado.

“O vencedor é o SUV XC40 da Volvo. Este modelo tem excelentes pontuações em determinadas áreas – segurança, infotainment e, claro, fiabilidade onde obtém uns brilhantes 98%. De destacar também a pontuação no ranking de qualidade de construção que também lidera com 95,7%” pode ler-se na revista Auto Express.

