Volvo XC40 Recharge, o primeiro 100% elétrico da marca inicia produção

By Guilherme André on 1 Outubro, 2020

A volvo anunciou o início de produção na fábrica de Gent do Volvo XC40 Recharge, o primeiro modelo 100% elétrico da marca sueca. Este representa um passo importante para a estratégia da marca até 2025, onde esperam que a venda de veículos elétricos seja 50% do número global. Revelam ainda que as primeiras unidades chegam ao mercado europeu ainda este mês, contudo, já vendaram toda a produção calendarizada até ao final do ano.

“Hoje é um dia muito importante para volvo Cars e para todos os colaboradores aqui em Gent. À medida que avançamos com a eletrificação da gama, esta fábrica irá representar um papel de grande pioneirismo na nossa rede mundial de produção”, podemos ler em comunicado. Construído sobre a base CMA, o Volvo XC40 Recharge tem tração integral e 408 cavalos de potência. Quanto à autonomia, a marca sueca anuncia 400 km (ciclo WLTP) e a possibilidade de carregar a bateria té 80% em 40 minutos num posto de carregamento rápido.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI