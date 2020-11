Volvo XC40: vendas sobem 31% em relação ao ano passado

By João Isaac on 7 Novembro, 2020

O Volvo XC40 continua a ser um dos mais importantes pilares do crescimento da Volvo. De janeiro a outubro de 2020, as vendas do SUV mais pequeno da marca sueca aumentaram em 31% relativamente a igual período de 2019. A Volvo já entregou, em 2020, 142 159 unidades do XC40.

O XC40 já está disponível com motorização Plug In Hybrid e terá igualmente na gama uma versão puramente elétrica que está já em produção. O XC40 foi lançado em 2018 e os seus argumentos foram imediatamente reconhecidos pela imprensa da especialidade, tendo-lhe sido atribuído o troféu “Car of The Year” nesse ano, a primeira vez que a marca sueca o conquistou.

O Volvo XC40 é igualmente o primeiro modelo da marca a ser construído sobre a plataforma CMA – Compact Modular Architecture e é, segundo a Volvo, a proposta ideal para as cidades modernas, combinando espaço, funcionalidade, segurança e eficiência.

