Volvo XC90 pode ser o último modelo da marca a receber motor a combustão

12 Outubro, 2020

Estamos perto do fim dos motores a combustão na Volvo? De acordo com Hakan Samuelsson, CEO da marca sueca, o último pode surgir já em 2022. Em declarações ao Car and Driver, o líder deu a entender que o Volvo XC90 poderá ser o último a receber uma opção com motores a combustão, quando lançado em 2022. “Depois dessa altura, quem sabe, talvez venham a existir mais e mais carros elétricos”, afirmou o CEO. “Tudo dependerá da velocidade a que os clientes venham a aderir, mas também do crescimento de infraestruturas de carregamento. A nossa ambição é definitivamente ter a gama totalmente elétrica antes que seja uma imposição dos governos”, acrescentou Samuelsson. Contudo, a médio-prazo a Volvo vai continuar a apostar em híbridos e híbridos plug-in.

De facto, estas declarações vão ao encontro da estratégia da Volvo. A marca sueca pretende que, até 2025, metade dos carros produzidos sejam 100% elétricos. “Nós estamos convencidos que o segmento premium será elétrico no futuro”, afirmou Hakan. Quanto a novidades, o líder afirmou que a próxima geração do XC90 vai ter uma variante 100% elétrica, tal como o novo XC40 Recharge. Para além disso, vão lançar um SUV inferior ao XC40 que, muito provavelmente, adotará o nome XC20.

