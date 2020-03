Volvo XC90 recebe titulo de “Automóvel da Década 2010/2020”

By José Manuel Costa on 11 Março, 2020

O portal britânico “Autotrader” decidiu eleger o Volvo XC90 como o “Automóvel da Década 2010/2020”.

Lançado em 2015, o XC90 foi um sucesso imediato para a Volvo, com a casa sueca a repetir a fórmula com outros modelos SUV da sua gama. Desenvolvido com base na plataforma SPA (Scalable Product Architecture”, representa a nova imagem da Volvo, com um estilo típico sueco, conforto, eficiência e performance.

“O Volvo XC90 venceu este prémio pois é um SUV luxuoso e espetacular que deu início a uma série de lançamentos que mudaram o caminho da marca Volvo para sempre. O XC90 foi capaz de elevar efetivamente toda marca para um nível verdadeiramente Premium e representa tudo aquilo que a marca consegue fazer bem. Este é exemplo perfeito de como o design pode marcar um automóvel por dentro e por fora. Possui ainda um conjunto de tecnologias avançadas de apoio à condução e transformou-se num modelo que ficará para sempre na história da marca” disse Brian Moody, diretor executivo da Autotrader. Em Portugal, o Volvo XC90 vendeu 1.579 unidades desde 2015.

