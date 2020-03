VW ID.4 disfarçado de Opel Grandland X continua em testes (c/vídeo)

By José Manuel Costa on 27 Março, 2020

Já lhe tínhamos mostrado a “mula” de testes que a VW anda a utilizar para testar o ID.4, agora com a ajuda dos camaradas do carscoops.com, aqui fica o vídeo dos testes do ID.4 debaixo da carroçaria de um Grandland X da Opel.

Recordamos que o ID.4 terá uma autonomia de 500 km segundo o protocolo WLTP, terá motores com 204 e 306 CV, sendo um carro para vender em todo o Mundo e nçao apenas na Europa como o ID.3. O carro será lançado na Europa ainda este ano.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI