VW lança Polo United que celebra parceria com a UEFA e preço de 19.845€

By José Manuel Costa on 6 Março, 2020





Equipada com o motor 1.0 TSI de 95 CV, esta série especial tem um equipamento especifico e custa 19.845 euros.

De série, esta edição especial oferece jantes de liga leve de 16 polegadas “Thorsby”, volante multifunções em couro, bancos com inserções decorativas em azul com o nome “United”, luz ambiente nas inserções das portas e tablier, pedais em aço inox, aplicação Connect e voice control.

Abertas as portas, as soleiras têm o nome “United”, no pilar B está lá a palavra “United” e do equipamento faz ainda parte o sistema “Front Assist” com função de travagem autónoma de emergência em cidade e sistema de deteção de peões. O preço desta série especial é de 19.845 euros, sem pintura metalizada e sem despesas administrativas.

Esta série especial enquadra-se na parceria entre a Volkswagen e a UEFA, e assume o papel de “Parceiro Oficial de Mobilidade das Competições entre Seleções Nacionais da UEFA”, vai acompanhar a edição 2020 do Campeonato da Europa de Futebol, que comemora 60 anos e será disputado, pela primeira vez, em 13 países.

