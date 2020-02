VW revelou os novos Golf GTI, GTD e GTE que vão estar em destaque em Genebra

By José Manuel Costa on 28 Fevereiro, 2020























































As versões mais desportivas em três áreas diferentes foram reveladas antes do seu lançamento no Salão de Genebra.

O novo Golf GTI, com base na oitava geração, mantém a mesma receita do passado, utilizando o motor EA888 com 2.0 litros turbo, com tração dianteira (o Golf GTI não tem 4×4) e recebendo todos os extras do anterior Golf GTI Performance, ou seja, 245 CV e binário de 370 Nm, com caixa manual de seis velocidades, ficando a caixa de dupla embraiagem com sete velocidades na lista de opcionais. Poderá haver uma versão TCR (que não faz sentido pois a VW saiu do campeonato) que pode chegar aos 295 CV.

Quanto ao Golf GTD utiliza o motor 2.0 litros turbodiesel com 200 CV e 400 Nm de binário, disponível apenas com caixa de dupla embraiagem de 7 velocidades, tendo AdBlue e com dois catalisadores SCR. Finalmente, o novo Golf GTE é um modelo híbrido Plug In, com motor 1.4 litros turbo com 150 CV e um motor de 112 CV, produzindo, em conjunto, 242 CV e 400 Nm, servidos por uma caixa DSG de sete velocidades. A bateria de iões de lítio aumentou de capacidade cerca de 50%, rendo agora 13 kWh. A autonomia elétrica passou para os 60 km e o GTE pode ser conduzido em modo elétrico até aos 130 km/h.

No que toca ao estilo, os novos Golf GTI, GTE e GTD, há luzes de nevoeiro em forma de X (opcionais) e grelhas em ninho de abelha, com os faróis LED unidos por uma linha LED que no GTI é vermelha, azul no GTE e prata no GTD. O GTI tem jantes de 17 polegadas de série, mas há unidades de 18 e 19 polegadas. As maxilas de travão são pintadas de vermelho no GTI.

A identificação do modelo aparece agora debaixo do logótipo da VW, sendo que os três modelos separaram-se, também, pelos escapes: GTI tem uma saída de escape em cada canto, o GTD tem uma dupla saída à direita e o GTE tem o escape escondido.

A plataforma MQB tem suspensão McPherson à frente e multibraços atrás com o novo “Veihcle Dynamics Manager” que controlo o diferencial autoblocante elétrico XDS e ainda o opcional controlo adaptativo dos amortecedores (Dynamic Chassis Control). A direção também está mais direta.

Há vários modos de condução (Comfort, Eco e Sport). No interior o GTI tem os bancos em tecido tartan como no Golf GTI original, um novo volante e até uma bola de golf na alavanca da caixa manual. Tidos os modelos têm o Innovision Cockpit, com um ecrã de 10,25 polegadas para o painel de instrumentos e um ecrã de 10 polegadas sensível ao toque.

