Zlatan Ibrahimovic “apanhado” ao volante do seu Ferrari Monza SP2

By José Manuel Costa on 20 Maio, 2020

O futebolista sueco é um fenómeno com um ego maior que ele e com bom gosto por carros.

Avaliado em mais de 200 milhões de dólares, Zlatam Ibrahimovic pode dar-se ao luxo de se passear ao volante de um carro como o Ferrari Monza SP2, parte de uma coleção onde vivem um Ferrari LaFerrari e um Porsche 918 Spyder.

O sueco foi visto na baixa de Estocolmo ao volante deste exótico Ferrari, ele que partilha o gosto pela marca italiana com Gordan Ramsay. O chef britânico comprou um Monza SP2 preto com uma faixa vermelha no capô, o jogador sueco foi menos audaz e o seu SP2 é apenas preto.

Recordamos que os Ferrari Monza SP1 e SP2 (1 e 2 lugares, respetivamente) estão equipados com o V12 de 6.5 litros com 800 CV e 719 Nm de binário, obtidos sem ajuda de um turbo. O preço ronda os 2 milhões de euros e a Ferrari só fará 499 exemplares dos dois carros.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI