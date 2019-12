Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI DSG Elegance – Ensaio Teste

Igualmente parte do nível de equipamento mais elevado, Elegance, jantes em liga leve de 17″ com pneus 215/55, o mesmo como pneu sobressalente, com a “nossa” Passat a levar ainda mais além o encanto, graças ao opcional pacote R-Line Exterior. Mas que também implica um investimento extra de mais 2.123,08€…

Assim e não deixando de manter sempre bem presente a ambição estatutária que o visual exterior nunca deixou de transmitir, por exemplo, através da generosa aplicação de frisos metalizados um pouco por toda a carroçaria, destaque para a introdução, com este restyling , de uma nova grelha, mais alongada, e a acentuar a largura da Passat, bem complementada com novas ópticas em LED. A mesma tecnologia, aliás, dos faróis de nevoeiro dianteiros e das luzes traseiras.

Carrinha de linhas há muito clássicas, a Volkswagen Passat Variant tem, ainda assim, vindo a suavizar (ligeiramente) algum do conservadorismo que muitas vezes lhe é apontado. Nomeadamente e no caso específico desta última actualização, realizada numa geração nascida em 2014, através da acentuação de uma imagem um pouco mais tecnológica e até levemente desportiva.

Interior

Pontuação: 9/10

Ligeiramente retocada no exterior, a Volkswagen Passat Variant recebeu, com esta actualização, também alguns “updates” num interior do habitáculo. Na sua grande maioria, visando o acentuar da componente tecnológica, a qual acaba contribuindo igualmente para exaltar a já conhecida qualidade de construção e materiais, a rivalizar com muitas propostas premium… ainda que e a partir de agora, já sem relógio analógico, trocado por uma “simples” sigla “Passat”.

Assim e num ambiente em que a marca de Wolfsburgo procurou evoluir igualmente a insonorização e o atenuar das vibrações, sobressai ainda a nova geração do painel de instrumentos 100% digital, atraente também nos novos layouts, assim como a mais recente evolução do sistema de infoentretenimento, denominada MIB3 – com um ecrã generoso nas dimensões, intuitivo no funcionamento, e agora com mais funcionalidades… mas também a pecar na facilidade de utilização, fruto do desaparecimento de teclas de acesso directo às principais funcionalidades.

Instalados no lugar do condutor, o óptimo posicionamento e conforto proporcionados por um novo banco ErgoComfort de bons apoios e com todos os ajustes, ajudado igualmente pela novidade que é o volante R-Line, excelente na pega, com botões funcionais e amplos ajustes, tanto em altura, como em profundidade.

Também convincente se mostra a habitabilidade, com a Passat Variant a oferecer espaço suficiente para três adultos nos lugares de trás, e mesmo com um túnel de transmissão que, embora não muito intrusivo, afirma a sua presença.

Já a bagageira, com uma excelente capacidade inicial (650 litros), além de amplo, baixo e fácil baixo acesso, mercê também de uma chapeleira extensível que recolhe, em duas fases, com um só toque, pode ver aumentada a sua dimensão para os 1.780 litros, mediante o rebatimento 40:20:40 das costas dos bancos, com trancas no topo. Sendo que, a ajudar, surgem ainda as já conhecidas soluções de funcionalidade, à excepção de um bom alçapão por baixo do piso falso; culpa da presença do pneu sobressalente igual aos restantes!